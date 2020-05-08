Оперативная сводка по коронавирусу. Что известно к этому часу

По данным на 8.30 пятницы, 8 мая, в Рязанской области выявлено 1396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ещё 86 положительных тестов находятся ан подтверждении в региональном Роспотребнадзоре, сообщает опергруппа областного правительства.
С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 133 человек.
К этому часу известно о 6457 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
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