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Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

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Сотрудники БСМП получили бесплатные обеды от рязанского ресторана

Новости медицины
Сотрудники Больницы скорой медицинской помощи получили бесплатные обеды от рязанского ресторана. Врачи больницы поблагодарили земляков за поддержку. Информация об этом появилась на...
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Ушёл из жизни актёр Рязанского ТЮЗа Борис Курочкин

Культура
В субботу, 18 апреля, скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Георгиевич Курочкин. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети ВКонтакте.
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В Рязани растёт число выздоровевших от коронавируса

Коронавирус
Во вторник, 21 апреля, из больницы Рязани выписали ещё шесть человек, вылеченных от коронавируса. Таким образом, в регионе теперь 15 выздоровевших граждан.
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В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре.

В настоящее время регион обладает информацией  о 3535 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание коронавирусом.

2290 граждан прошли медицинское обследование .Они здоровы. 1245 человек находятся под медицинским наблюдением.

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Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

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В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
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Рязанцев предупредили об усилении ветра

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22 апреля в Рязани и Рязанской области вновь ожидается усиление ветра. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
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Стали известны причины смерти двух рязанцев с COVID-19

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Во вторник, 21 апреля, стали известны результаты вскрытия двух скончавшихся пациентов рязанских больниц с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
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