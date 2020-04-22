Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

В регионе на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре.
В настоящее время регион обладает информацией о 3535 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание коронавирусом.
2290 граждан прошли медицинское обследование .Они здоровы. 1245 человек находятся под медицинским наблюдением.
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