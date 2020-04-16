Оперативная информация о заболеваемости COVID-19 в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о заболеваемости коронавирусом в регионе по состоянию на 8.30 четверга, 16 апреля.

В регионе зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 25 человек ожидают подтверждения диагноза из Москвы.

К этому часу известно о 2769 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. 698 человек находятся под наблюдением врачей. 2071 рязанцев его уже прошли, они обследованы и здоровы.