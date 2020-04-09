Новая информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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В Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные по состоянию на 8.30 четверга, 9 апреля, приводит оперативная группа регионального правительства.

Анализы ещё 24 пациентов отправлены в Москву для подтверждения диагноза. Переболели COVID-19 и выздоровели 3 человека. Они уже выписаны из больницы имени Семашко.

К настоящему часу известно о 2417 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, или имевших контакты с заболевшими или подозрительными на заболевание.

1402 человек обследованы. Коронавируса у них не обнаружено. Ещё 1015 находятся под наблюдением.