Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила географию распространения коронавируса в регионе.

Напомним, общее количество заболевших сегодня составило 8 811 человек. Данная цифра приведена вместе с количеством условно подтвержденных анализов.

Так, на 12:00 10 октября количество заболевших в городе Рязани составило 4 582 человека. А ситуация в других городах региона распределилась следующим образом: в Ряжске – 244, Скопине – 242, Рыбном – 226, Касимове – 210, Сасове – 201, Новомичуринске – 162, Кораблине – 54, Спас-Клепиках – 37, Михайлове – 90, Спасске-Рязанском – 52.

При этом ситуация в районах области приобретает более серьезные масштабы. Так, в последние 2 часа количество заболевших обновилось в следующих муниципалитетах:

В Александро-Невском районе – 65;

В Ермишинском районе – 25;

В Кадомском районе – 7;

В Касимовском районе – 140;

В Клепиковском районе – 138;

В Кораблинском районе – 33;

В Милославском районе – 38;

В Михайловском районе – 130;

В Пронском районе – 52;

В Путятинском районе – 29;

В Рыбновском районе – 149;

В Ряжском районе – 40;

В Рязанском районе – 402;

В Сапожковском районе – 14;

В Сараевском районе – 74;

В Сасовском районе – 57;

В Скопинском районе – 149;

В Спасском районе – 136;

В Старожиловском районе – 62;

В Ухоловском районе – 13;

В Чучковском районе – 36;

В Шацком районе – 55;

В Шиловском районе – 160.