Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила географию распространения коронавируса в регионе.
Напомним, общее количество заболевших сегодня составило 8 811 человек. Данная цифра приведена вместе с количеством условно подтвержденных анализов.
Так, на 12:00 10 октября количество заболевших в городе Рязани составило 4 582 человека. А ситуация в других городах региона распределилась следующим образом: в Ряжске – 244, Скопине – 242, Рыбном – 226, Касимове – 210, Сасове – 201, Новомичуринске – 162, Кораблине – 54, Спас-Клепиках – 37, Михайлове – 90, Спасске-Рязанском – 52.
При этом ситуация в районах области приобретает более серьезные масштабы. Так, в последние 2 часа количество заболевших обновилось в следующих муниципалитетах:
В Александро-Невском районе – 65;
В Ермишинском районе – 25;
В Кадомском районе – 7;
В Касимовском районе – 140;
В Клепиковском районе – 138;
В Кораблинском районе – 33;
В Милославском районе – 38;
В Михайловском районе – 130;
В Пронском районе – 52;
В Путятинском районе – 29;
В Рыбновском районе – 149;
В Ряжском районе – 40;
В Рязанском районе – 402;
В Сапожковском районе – 14;
В Сараевском районе – 74;
В Сасовском районе – 57;
В Скопинском районе – 149;
В Спасском районе – 136;
В Старожиловском районе – 62;
В Ухоловском районе – 13;
В Чучковском районе – 36;
В Шацком районе – 55;
В Шиловском районе – 160.