Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

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По данным на 8.30 понедельника, 13 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 71 человека. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.

Условно зараженными считаются 49 человек. Их анализы направлены на подтверждение в Москву.

Четыре человека выздоровели. Они уже выписаны из больницы имени Семашко.

На сегодняшний день выявлено 2646 граждан, приехавших из неблагополучных стран, контактировавших с заболевшими или подозрительными на COVID-19. 813 из них находятся под наблюдением врачей. 1833 гражданина уже обследованы и здоровы.