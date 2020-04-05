Новая информация о коронавирусе в Рязанской области от оперативной группы

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По состоянию на 08.30 воскресенья, 5 апреля, в Рязанской области официально подтверждены 12 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 

Заболевшие либо вернулись из туристических поездок за границу, либо контактировали с заражёнными. 

В Москву для подтверждения направлены анализы 13 человек. Все они находятся на изоляции под контролем медиков. 

Трое заболевших COVID-2019 выздоровели, их выписали из больницы имени Семашко в Рязани. 

На это время известно о 2119 гражданах, прибывших из неблагополучных стран, а также имевших контакты с больными и подозрительными на заболевание.  Уже обследовано и признано здоровыми 1002 человека. У 1117 взяты анализы на коронавирус. Они находятся под наблюдением врачей. 

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