Николай Любимов: Нам удалось ограничить ротацию населения в Коростово и Заокском

-

В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев.

Вячеслав Туров задал вопрос о ситуации в Коростово и Заокском.

– Комплекс ограничительных мер потребовался, чтобы сдержать распространение инфекции. Удалось ограничить постоянную ротацию населения и взять у них тесты. Мы организовали весьма комфортную среду для жизнедеятельности. За 2,5 дня был проведён полный комплекс мероприятий. Сейчас в Заокском поселении продолжают дежурить бригады медицинских специалистов. Главная рекомендация – оставаться дома, — ответил Николай Любимов