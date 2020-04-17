Николай Любимов: Храмы никто не закрывает

В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев.
Лариса Стрекальская задала вопрос о работе храмов в дни праздничных Богослужений.
— Никто храмы не закрывает. Службы проводятся. Но без прихожан. Мы сдерживаем скопление людей для регулирования ситуации с пандемией коронавируса. Мы следуем рекомендациям главного санитарного врача. Будут организованы онлайн-трансляции служб. Ещё раз обращаю ваше внимание на послание Патриарха Кирилла, — ответил губернатор.
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