Николай Любимов: Храмы никто не закрывает

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В пятницу, 17 апреля, в прямом эфире губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы рязанцев.

Лариса Стрекальская задала вопрос о работе храмов в дни праздничных Богослужений.

— Никто храмы не закрывает. Службы проводятся. Но без прихожан. Мы сдерживаем скопление людей для регулирования ситуации с пандемией коронавируса. Мы следуем рекомендациям главного санитарного врача. Будут организованы онлайн-трансляции служб. Ещё раз обращаю ваше внимание на послание Патриарха Кирилла, — ответил губернатор.