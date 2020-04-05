Еще девять рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

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Из Рязани в Москву на подтверждение коронавируса направлены анализы 22 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Это значит, что первичный анализ показал положительный результат.

В сводке на 08.30 сообщалось, что на подтверждении отправлены анализы 13 человек.

По состоянию на 13 часов 5 апреля в Рязанской области официально подтверждено 12 случаев COVID-2019. Трое из заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы имени Семашко.

По данным оперативной группы правительства, все, чьи результаты направлены в Москву, изолированы и находятся под врачебным контролем.