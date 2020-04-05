Еще девять рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
Коронавирус

В Рязанской области принят закон, упрощающий закупку лекарств и медоборудования

В пятницу, 3 апреля, Рязанская областная Дума внесла изменения в закон об областном бюджете. Изменения обусловлены необходимостью оперативного проведения мероприятий, связанных с противодействием распространению...
Узнать больше
Новости Рязани

В России вступают в силу изменения по ОСАГО

С 1 апреля 2020 года у российских водителей произойдет перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ), новое значение которого будет применяться для расчета стоимости полиса...
Узнать больше
Новости Рязани

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше
Новости Рязани

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше
Новости Рязани

Из госпиталя-обсервации в Рязани выписали первых пациентов

За время работы в госпиталь поступило 13 человек. В настоящее время карантин благополучно прошли 9 из них.
Узнать больше
-

Из Рязани в Москву на подтверждение коронавируса направлены анализы 22 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Это значит, что первичный анализ показал положительный результат. 

В сводке на 08.30 сообщалось, что на подтверждении отправлены анализы 13 человек.

По состоянию на 13 часов 5 апреля в Рязанской области официально подтверждено 12 случаев COVID-2019. Трое из заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы имени Семашко. 

По данным оперативной группы правительства, все, чьи результаты направлены в Москву, изолированы и находятся под врачебным контролем.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Еще девять рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

Коронавирус Рязань
Из Рязани в Москву на подтверждение коронавируса направлены анализы 22 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. Это значит, что...
Узнать больше

Life назвал причину массового убийства в Елатьме

Новости Рязани
Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма рассказал, что начал стрелять из-за того, что компания разбудила его ребёнка. Об этом со...
Узнать больше

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме

Новости Рязани
Губернатор Николай Любимов получает всю информацию о ходе расследования убийства пятерых человек в посёлке Елатьма. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новая информация о коронавирусе в Рязанской области от оперативной группы

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 воскресенья, 5 апреля, в Рязанской области официально подтверждены 12 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Опубликовано видео с места массового убийства в Рязанской области

Видео
Напомним, жертвами мужчины 1988 года рождения стали пять человек. ЧП произошло в субботу, 4 апреля, около 10 часов вечера.
Узнать больше

Главврач Рязанской ОКБ ответит на вопросы в прямом эфире

Новости Рязани
В воскресенье, 5 апреля, выйдет в эфир Первый антивирусный интернет-проект от компании Paprico.ru #УНАСВСЕДОМА.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по охотникам и правоохранителям

Life назвал причину массового убийства в Елатьме

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме