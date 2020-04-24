На границах Рязанской области всем будут измерять температуру

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На границах Рязанской области будут организованы посты для проверки здоровья въезжающих в регион. В соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области, вступающим в силу 27 апреля, посты начнут работать в следующем графике: с 27 апреля – с 8.00 до 20.00, с 30 апреля – круглосуточно.

Всего будет организовано три поста: на 160-м км трассы М-5 в Рыбновском районе, 195-м км трассы Р-22 в Михайловском и на 162-м км трассы Р-105 в Клепиковском. Здесь установят видеокамеры, будут работать полицейские, врачи, росгвардейцы и волонтёры.

Всем приезжающим в наш регион будут измерять температуру. Тем, у кого она будет повышенной, или будут выявлены симптомы ОРВИ, порекомендуют обратиться за медицинской помощью.

В документе не говорится о том, что граждан не будут пропускать в регион.