Мошенники воспользовались ситуацией с коронавирусом для обмана доверчивых граждан

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Мошенники активно используют ситуацию с распространением коронавируса, придумывая новые преступные схемы. Так, рязанцам стали поступать звонки с призывом поучаствовать в акции «Антикоронавирус». Злоумышленники заявляют, что их собеседнику полагается компенсация от государства, 150 тысяч рублей. Чтобы зачислить деньги, не нужно никуда идти и даже не требуется называть персональные данные или данные карты, что усыпляет бдительность человека. Звонящий предлагает лишь ввести несколько символов: # и определенную комбинацию цифр. Но если это сделать, мошенник получит доступ к сим-карте, что может привести к потере средств.

Также злоумышленники могут обещать возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, пособия и пр. В большинстве случаев диалог сводится к тому, чтобы человек сообщил данные карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществил платеж на некий счет. Кроме того, преступники создают фишинговые сайты, замаскированные под официальные порталы различных организаций. На этих страницах встречается форма для перечисления денег или же «зашит» вредоносный код.

«Если человек находится дома, не значит, что его средства в безопасности. И основной риск здесь не технический, а человеческий фактор, – напоминает начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. – Не стоит доверять всем обещаниям, делиться информацией о себе, особенно персональными данными и данными карты. Социальной инженерии можно противостоять только с помощью знаний и умению сохранять хладнокровие при принятии финансовых решений».