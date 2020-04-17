Министр просвещения рассказал, как будут проводить и оценивать ВПР

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В пятницу, 17 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал важное заявление по поводу ВПР.

Всероссийские проверочные работы в конце года должны были писать учащиеся 4-8 классов. После консультаций с педагогами и родителями, написание ВПР перенесли с конца этого учебного года на следующий.

Как заявил министр, результаты этих работ не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Результаты ВПР помогут выявить возможные пробелы в знаниях школьников и скорректировать образовательный процесс.