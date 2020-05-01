Ксения Собчак передала в касимовскую больницу маски и перчатки

Касимовский межрайонный медицинский центр получил партию средств индивидуальной защиты. Это 15 тысяч масок и еще несколько коробок с перчатками, которые были переданы медикам сегодня утром.
Напомним, на днях на ютуб-канале Ксении Собчак вышел фильм «Коронавирусь», в котором показан Касимов и район в период пандемии коронавируса. Фильм включает в себя, в том числе, съемки в районной больнице. Журналисты беседуют с главным врачом Виктором Бардиным, показывают работу фельдшера, выезжающего к местным жителям для взятия мазков на коронавирус.
Фото из сообщества «Типичный Касимов» ВК
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