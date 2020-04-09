Как проводят дезинфекцию в районах Рязанской области

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В районах Рязанской области проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов, дорог и общественных пространств.

В Касимове обработали территорию общей площадью 250 000 кв.м.

В Скопинском районе обработку провели в Вослебовском, Побединском, Успенском и Полянском поселениях. Работа продолжается.

В Рыбновском городском поселении обработали 218 300 кв.м дорог.

В Новомичуринске обработали подъезды в многоквартирных домах общей площадью 55000 кв.м и придомовые территории (5000 кв.м), асфальтовое покрытие в местах массового скопления людей — автобусные остановки, площадки около магазинов (6000 кв.м).