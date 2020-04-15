Из-за дезинфекции улиц в Рязани будут перекрывать движение

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В четверг, 16 апреля, улицы Рязани начнут обрабатывать аэрозольным методом. Такой способ позволяет обеспечить более тщательную дезинфекцию. Дирекцией благоустройства города разработаны пять маршрутов.

До обработки автомобили-пылесосы соберут с дорог лишнюю пыль и мелкие камни. Затем начнёт работу тепловая машина.

Во время обработки улиц движение транспорта приостановят. Оно будет возобновляться по мере прохождения колонны. Рязанцев просят не оставлять автомобили на маршруте следования колонны. Иначе они будут эвакуированы на свободные места в радиусе 300 метров.

Маршрут обработки:

  • ул. Московское шоссе (от ж/д моста до ул. Вокзальная);
  • ул. Московское шоссе (от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная);
  • передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;
  • ул. Крупской;
  • ул. 7-й Мервинский проезд;
  • ул. Мервинская (от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе).

В четверг, 16 апреля, движение здесь перекроют с 9.00 до 11.30.

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