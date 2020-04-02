Итальянец рассказал рязанской журналистке о ситуации в Ломбардии

Сегодня, 2 апреля, в эфире Телеканала ТКР состоялся телемост с известным рязанцам итальянцем Борисом Саволделли. Телемост провела рязанская журналистка Дарья Филаткина.

Борис Саволделли выступал на многих концертных площадках региона с группой «FEELINS». Недавно он вернулся из гастрольного тура по России в Ломбардию, где очень сложная эпидемиологическая обстановка.

В условиях пандемии коронавируса, от которой Италия пострадала больше других государств мира, итальянцы не теряют оптимизм. Борис слушает много музыки, преподаёт онлайн своим студентам ( Саволделли работает в консерватории в Венеции), общается в приложениях. Но в тоже время говорит о том, что ему сложно оставаться дома в одиночестве.