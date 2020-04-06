ФСИН заявила о заражении коронавирусом сотрудника колонии

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У сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Рязанской области выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте регионального управления ФСИН.

Как утверждает портал Meduza, это первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в российской пенитенциарной системе.

В сообщении ведомства отмечается, что в исправительном учреждении эпидемиологическая обстановка стабильная. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Также проводится кварцевание и проветривание.

Кроме того, в колонии введены режимно-ограничительные мероприятия. Прекращен прием осужденных и перевод их в другие учреждения УИС, приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач.

Подчеркивается, что у заболевшего сотрудника течение болезни проходит в легкой форме. Лица, контактировавшие с зараженным, сдали тесты на COVID-19, все они отрицательные.

Проводится служебная проверка.

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