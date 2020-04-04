Фейками о коронавирусе займётся СК

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В рязанском следственном комитете создана специализированная следственная группа по расследованию преступлений, связанных с нарушением мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В состав группы вошли опытные сотрудники, которые будут заниматься расследованиями появляющихся фейковых новостей о коронавирусе.

Сотрудники СК будут работать в непосредственном взаимодействии с представителями профильных ведомств – здравоохранения, Роспотребнадзора и УМВД по Рязанской области.

Для проведения следственных мероприятий сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.