Дмитрий Хубезов: Сейчас опасно заказывать суши

-

В воскресенье, 5 апреля,в 19.00. в прямом эфире стартовал первый антивирусный проект #УНАСВСЕДОМА. Проект инициирован Paprico.ru

Трансляция прошла т в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru

На вопрос о доставке еды на дом главный врач ОКБ Дмитрий хубезов заявил:

— Безопасны только те продукты, которые могут быть подвержены термической обработке. Мясо, пицца (которую обязательно надо разогреть в микроволновке). Суши в ситуации с пандемией коронавируса заказывать не рекомендуется.