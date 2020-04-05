Дмитрий Хубезов: Сейчас опасно заказывать суши

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В воскресенье, 5 апреля,в 19.00. в прямом эфире стартовал первый антивирусный проект #УНАСВСЕДОМА. Проект инициирован  Paprico.ru

Трансляция прошла т в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru

 На вопрос о доставке еды на дом главный врач ОКБ Дмитрий хубезов заявил:

 — Безопасны только те продукты, которые могут быть подвержены термической обработке. Мясо, пицца (которую обязательно надо разогреть в микроволновке). Суши в ситуации с пандемией коронавируса  заказывать  не рекомендуется.

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