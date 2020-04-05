Дмитрий Хубезов: При коронавирусе дезинфекция внутрь работает в противоположную сторону

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Сегодня, 5 апреля,   в 19.00. в прямом эфире стартовал первый антивирусный проект #УНАСВСЕДОМА. Проект инициирован  Paprico.ru

Трансляция прошла т в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru

 На вопрос  ведущего о пользе алкоголя в период пандемии коронавируса главный врач ОКБ ответил:

— При коронавирусе дезинфекция внутрь работает в противоположную сторону. Если случится заражение COVID-19, то эффект от алкоголя будет прямо противоположный.  Поэтому берегите своё здоровье и не употребляйте спиртное.

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