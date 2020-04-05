Дмитрий Хубезов: Медицинская маска не защищает на 100 % от коронавируса

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Сегодня, 5 апреля, в 19.00. в прямом эфире стартовал первый антивирусный проект #УНАСВСЕДОМА. Проект инициирован Paprico.ru

Трансляция прошла т в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru

На вопрос ведущего о защитной функции медицинских масок Дмитрий Хубезов ответил:

— При коронавирусе медицинская маска не защищает на 100 %. Дело в том, что вирус очень активен, а в маске остаются незащищёнными глаза. Но тем не менее маска является очень действенным средством защиты, так как закрывает рот и нос.

Также главврач ОКБ подчеркнул, что сейчас в интернете огромное количество предложений , связанных с защитными масками. Поэтому публикации в СМИ об их отсутствии в аптеках он считает беспочвенными.