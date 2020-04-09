Аркадий Фомин передал соцработникам маски и средства дезинфекции

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с соцработниками Шиловского, Путятинского, Пителинского и Ермишинского районов и передал им маски и средства дезинфекции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Социальные работники. Скромные, добродушные люди, которые ежедневно приходят домой к тем, кто нуждается в помощи. Это и инвалиды, и одиноко проживающие люди старшего поколения, наши дорогие ветераны… Но в этот непростой период им также нужна помощь и поддержка», — написал Фомин.

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