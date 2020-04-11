Андрей Прилуцкий: Люди должны понимать, что сейчас на кону их жизнь и здоровье

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10 апреля министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий дал интервью телеканалу ТКР.

В ходе интервью были затронуты вопросы, связанные с динамикой роста коронавирусной инфекции в Рязанской области. Чиновник минздрава подчеркнул, что в ближайшие две недели возможен скачок заболеваемости в регионе, но, несмотря на непростую ситуацию, она управляема и контролируема.

— В среднем у нас происходит увеличение количества заболевших где-то от 3 до 4 в день. Если пойдет так и дальше, то можем говорить, что ситуация слабо напряженная. Однако многое зависит от наших жителей и соблюдения ими определенных ограничительных мероприятий, – сказал Андрей Прилуцкий.

Министр здравоохранения обратил особое внимание на сознательность жителей Рязанской области и соблюдение режима самоизоляции.

– Ближайшие две недели станут знаковыми в ситуации с заболеваемостью коронавирусом, поэтому я призываю жителей региона провести их так, как рекомендуют специалисты: соблюдать режим самоизоляции и все меры профилактики. Конечно, это связано с определенными неудобствами. Но люди должны понимать, что здесь на кону жизнь и здоровье, — заявил министр.