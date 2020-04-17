Женщина избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

-

Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Симферополя, которая напала на полицейского, контролирующего соблюдение режима самоизоляции. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Крым.

Сообщается, что стражи порядка выявили женщину, которая организовала несанкционированную торговлю на одной из центральных улиц города. В ответ на разъяснительную беседу злоумышленница напала на сотрудника полиции и причинила ему телесные повреждения.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи полицейский продолжил несение службы. Напавшей на него женщине грозит до 10 лет лишения свободы.