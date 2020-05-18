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Задания ЕГЭ не будут упрощать из-за коронавируса

7info 2
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Ситуация с коронавирусом отразится на сроках проведения ЕГЭ. Но не на его содержании. Вопреки ожиданиям многих, задания упрощать не планируется. Об этом заявила руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, пишет ТАСС.

«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — сказала Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.

Решетникова подчеркнула, что у одиннадцатиклассников еще есть время на подготовку, для них запущены телеуроки, организована консультационная поддержка.

Она также сообщила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.

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