Вирусолог оценил, победит ли весеннее тепло коронавирус

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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с порталом «Ura.ru» предположил, что весеннее потепления не скажется на снижении темпов распространения коронавируса.

Вирусолог считает, что помощи от погоды в борьбе с коронавирусной инфекцией стоит ждать ближе к лету. Дело в том, что в это время люди менее восприимчивы к респираторным заболеваниям.

По мнению Альштейна, эпидемия COVID-19 в России может пойти на спад в скором времени, поскольку меры по борьбе с инфекцией несут свои плоды.