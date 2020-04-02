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В Тюменской области известны причины, по которым можно покидать квартиру

В Тюменской области вводится режим самоизоляции. В оперштабе назвали причины, по которым можно покидать место жительства:

— Если у Вас возникла необходимость в экстренной медицинской помощи;

— Если необходимо сочно приобрести лекарственные средства;

— Если Вы продолжаете работать;

— Если у Вас закончились продукты и их необходимо приобрести в ближайшем магазине;

— Если у Вас есть домашние животные, то их выгул должен осуществляться не далее, чем 100 метров от места проживания;

— Если Вам необходимо вынести мусорные отходы;

— Если есть необходимость доставки продуктов (медикаментов), других товаров первой необходимости пожилым людям и тем, кто по состоянию здоровья в них нуждается, а также для оказания им иной необходимой помощи, а также доставки продуктов гражданам, , находящимся в режиме изоляции после посещения зарубежных стран;

-МОЖНО:  выезжать на дачу и возвращаться на личном транспорте (только совместно с членами семьи).

КРОМЕ ТОГО:

— Если вы до объявления режима самоизоляции записались к врачу на плановый осмотр – перезвоните и уточните актуальность приема.

—  Если вас остановят полицейские на улице, проведут проверку причины выхода из дома и обнаружится, что у вас нет уважительной причины, к вам могут быть применены в зависимости от ситуации различные меры. Вплоть до административной ответственности и принудительной изоляции.

—  Городской транспорт (включая такси) продолжает работать.

—  Специальные разрешения на передвижение к месту работы и обратно пока не оформляются.

— В случае принятия решения о необходимости их введения будет принято отдельное решение правительства области, — сообщает оперштаб.

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