В Тюменской области известны причины, по которым можно покидать квартиру

В Тюменской области вводится режим самоизоляции. В оперштабе назвали причины, по которым можно покидать место жительства:
— Если у Вас возникла необходимость в экстренной медицинской помощи;
— Если необходимо сочно приобрести лекарственные средства;
— Если Вы продолжаете работать;
— Если у Вас закончились продукты и их необходимо приобрести в ближайшем магазине;
— Если у Вас есть домашние животные, то их выгул должен осуществляться не далее, чем 100 метров от места проживания;
— Если Вам необходимо вынести мусорные отходы;
— Если есть необходимость доставки продуктов (медикаментов), других товаров первой необходимости пожилым людям и тем, кто по состоянию здоровья в них нуждается, а также для оказания им иной необходимой помощи, а также доставки продуктов гражданам, , находящимся в режиме изоляции после посещения зарубежных стран;
-МОЖНО: выезжать на дачу и возвращаться на личном транспорте (только совместно с членами семьи).
КРОМЕ ТОГО:
— Если вы до объявления режима самоизоляции записались к врачу на плановый осмотр – перезвоните и уточните актуальность приема.
— Если вас остановят полицейские на улице, проведут проверку причины выхода из дома и обнаружится, что у вас нет уважительной причины, к вам могут быть применены в зависимости от ситуации различные меры. Вплоть до административной ответственности и принудительной изоляции.
— Городской транспорт (включая такси) продолжает работать.
— Специальные разрешения на передвижение к месту работы и обратно пока не оформляются.
— В случае принятия решения о необходимости их введения будет принято отдельное решение правительства области, — сообщает оперштаб.