В России ограничили приём экзаменов на права

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Сдать экзамен на водительские права в России теперь проблематично. Деятельность автошкол временно ограничена из-за распространения коронавируса. А теперь и Госавтоинспекция ограничила приём экзаменов. Как сообщает ТАСС, сроки снятия ограничений пока не определены и будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Обменять старые права на новые и зарегистрировать автомобиль теперь тоже гораздо сложнее. Заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Но в связи с режимом повышенной готовности штрафовать тех, кто превысил срок регистрации, не будут.