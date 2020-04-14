В России четверть работодателей планирует снизить зарплаты своим сотрудникам

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В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала. В основном это преподаватели, бухгалтеры, юристы и административный персонал.

Такие данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей», с результатами которого ознакомились «Известия». Впрочем, это всего лишь предварительные оценки, и в реальности ситуация может развиваться иначе, говорят эксперты.

На вопрос о том, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27% представителей компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены («точно уменьшатся»), а 18% — сомневаются («скорее уменьшатся»). В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалования (уверены в этом только 1%). Остальные представители компаний затруднились с ответом.

23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве компаний (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.

Что касается численности сотрудников, примерно в трети компаний ожидают сокращений. 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это скорее произойдет, чем нет. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться. 21% настроены на набор дополнительных работников.

В каждой пятой фирме штат уже сократили. Большинство работодателей заявили, что под сокращение попали или попадут в первую очередь рядовые специалисты.

Во время аналогичного исследования в октябре прошлого года о планах снижать зарплаты говорили только в 4% компаний, а сокращать штат собирались только в 9%.

Безработица, безусловно, будет расти в ближайшее время, отметил в беседе с «Известиями» президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Однако точных прогнозов по развитию ситуации дать нельзя, указал он.

— Под самой большой угрозой сегодня — сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений,— рассказал Сергей Катырин.

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