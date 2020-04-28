В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса

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Оперативный штаб Новосибирской области информирует о увеличении заражения населения вирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 28 апреля в регионе за сутки число заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 60 человек.

Общее число заражённых в Новосибирской области на утро 28 апреля равняется 407. Из них 23 ребёнка.

4 пациентов постиг летальный исход. 53 человека выздоровели. Тяжело переносят заболевание 34 человека, в из которых сейчас находятся на аппарате ИВЛ.

В настоящий момент времени в детскую больницу № 3  положили 86 детей  с подозрением  на COVID-19. В их числе есть дети с подтверждённым диагнозом.

Тестов на коронавирус проведено 27053 штуки. В медицинских учреждениях Новосибирска на сегодня находятся  544 человека, в их числе есть пациенты с подтверждённым диагнозом.

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