В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса

Оперативный штаб Новосибирской области информирует о увеличении заражения населения вирусной инфекцией COVID-19.
По состоянию на 28 апреля в регионе за сутки число заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 60 человек.
Общее число заражённых в Новосибирской области на утро 28 апреля равняется 407. Из них 23 ребёнка.
4 пациентов постиг летальный исход. 53 человека выздоровели. Тяжело переносят заболевание 34 человека, в из которых сейчас находятся на аппарате ИВЛ.
В настоящий момент времени в детскую больницу № 3 положили 86 детей с подозрением на COVID-19. В их числе есть дети с подтверждённым диагнозом.
Тестов на коронавирус проведено 27053 штуки. В медицинских учреждениях Новосибирска на сегодня находятся 544 человека, в их числе есть пациенты с подтверждённым диагнозом.
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