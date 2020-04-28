В церкви ввели систему наказаний за нарушение карантина

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В Русской православной церкви ввели систему наказаний для нарушителей режима самоизоляции. Тем, кто пренебрегает соблюдением профилактических мер, придётся понести ответственность. Соответствующее распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Интерфакс.

Такая мера вызвана тем, что не все всерьёз отнеслись к рекомендациям не посещать храмы и проводить богослужения без прихожан. Это привело к большому числу случаев заболевания в некоторых монастырях и храмах.

Согласно распоряжению патриарха, если несоблюдение требований карантина приведет к заражению другого человека коронавирусом и к его смерти, нарушители режима предстанут перед церковным судом. В остальных случаях нарушителей ждёт церковно-административная ответственность.

Отмечается, что после улучшения санитарно-эпидемической обстановки в Русской православной церкви постепенно восстановится и прежняя церковно-приходская жизнь.