Ученые рассказали о попытках установить первоисточник коронавируса

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Журнал Nature опубликовал статью, в которой собраны мнения ученых разных стран о возникновении вируса. Также в ней содержится призыв найти источник его происхождения в разных странах.

Новый коронавирус мог передаться людям от животных, что тормозит поиски его первоисточника. Ответ на этот вопрос могут дать генетические ветви, рассказали российские эксперты в беседе с «Известиями».

В публикации упоминается проект резолюции, в которой говорится о том, что нужно активизировать поиски зоонозного источника вируса.

Так, исследователь из Института микробиологии Китайской академии наук в Пекине Ши Йи намерен изучить самый генетически близкий образец к новому коронавирусу — RаtG13.

Он рассказал о планах внедрить инактивированную версию RаtG13 разным животным, включая летучих мышей и обезьян, чтобы выяснить, развивается ли у вируса сходная картина мутаций с SARS- CoV-2. Если сходство обнаружится, то ученые поймут, к каким животным адаптировался вирус, прежде чем передался людям.

Многие исследования показывают, что новый коронавирус может легко переходить к разным животных. Лабораторные эксперименты подтвердили, что кошки, хорьки и хомяки чувствительны к SARS-CoV-2. Кроме того, инфекцию находили и у домашних кошек и собак, и у тигров и львов в зоопарках. Скорее всего, они были заражены от людей.

По словам заведующей лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светланы Боринской, сейчас ясно лишь то, что первых пациентов нашли в Ухане. Позже станет известно, из какой именно деревни или другого населенного пункта пошла инфекция, где коронавирус перешел из дикой природы к человеку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей

