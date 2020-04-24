Пятница, 24 апреля, 2020
-0.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ученые и врачи спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России

7info 2

В Рязани родили две женщины с подозрением на коронавирус

Новости Рязани
В Рязани родили детей две женщины, у которых был положительный анализ на коронавирус.  Роды у женщин принимали в новой...
Узнать больше

В Скопинском районе продолжается ремонт школы

Новости Рязани
В Скопинском районе продолжается ремонт школы. В Чулковской школе рязанской организацией «Стройобъект» сейчас проводится замена 35 оконных блоков. Работа практически завершена. Подрядная...
Узнать больше

В Рязани обработали от коронавируса детские площадки

Новости Рязани
В Рязани продолжается дезинфекция детских и спортивных площадок от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В среду, 22...
Узнать больше
-

Специалисты в сфере медицины в четверг, 23 апреля, представили «Известиям» свои варианты сценария распространения коронавируса в России.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что ответ на вопрос о том, пройден ли пик заражения, — неоднозначный, так как эпидемиологи оценивают этот рубеж по приросту инфицированных, а врачи по числу больных. Он считает, что нагрузка на медицинскую систему будет снижаться после майских праздников.

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. В перспективе, по мнению инфекциониста, новые случаи заражения станут единичными к концу августа.

В свою очередь, завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая.

По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая, и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на все субъекты.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

О самом главном. Обзор новостей 23 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля. https://youtu.be/2YOrIjM17HQ По состоянию на 16 часов...
Узнать больше

Рязанская полиция показала рейды по соблюдению режима самоизоляции

Новости Рязани
Патрульные автомобили во время передвижения по городу напоминают рязанцам о простых правилах, соблюдение которых позволит обезопасить их от коронавируса.
Узнать больше

В Рязани ищут очевидцев ДТП с пострадавшей

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. Авария...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей 23 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за четверг, 23 апреля. https://youtu.be/2YOrIjM17HQ По состоянию на 16 часов...
Узнать больше

В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
Узнать больше

Резервный фонд Рязанской области планируется увеличить на 700 млн. рублей

Власть
Губернатор Николай Любимов поручил Минфину Рязанской области увеличить резервный фонд на 700 млн. рублей. Об этом он заявил во время заседания оперативного...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+