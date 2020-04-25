Самоизоляцию могут продлить ещё на один инкубационный период

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что режим самоизоляции необходимо продлить ещё на один инкубационный период, так как риск заражения и дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом ещё очень велик. Об этом Попопва заявила на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщает РБК.

По словам Поповой, только через две недели будет понятно, пройдена ли «точка невозврата» по COVID-19.

Попова уверена, что если ослабить или отменить режим самоизоляции сейчас, пойдут на смарку все меры и все усилия, предпринятые для борьбы с болезнью. Глава Роспотребнадзора считает, что майские праздники и посадка картошки – не повод для нарушения режима самоизоляции.