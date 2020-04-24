Правительство представило план поддержки экономики в период коронавируса

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Правительство России разработало план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса.

С презентацией плана можно ознакомиться по ссылке.

В документы предусмотрены основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.

Как сообщает сайт регионального правительства, 22 апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ. Здесь по номеру 8 800 707 08 85 можно получить консультацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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