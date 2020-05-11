Певица Мадонна призналась, что переболела коронавирусом

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Мировая звезда – певица Мадонна, заявила о том, что переболела COVID-19. Коронавирус протекал у 61- летней женщины бессимптомно. О перенесённом заболевании звезда узнала после сдачи анализа на антитела.

Анализ проводится путём взятия у пациента биологического материала (венозной крови) и отличается от тестов  на COVID-19, которые берутся из глотки и  носа.

 — Он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов в Париже более семи недель назад, — заявила Мадонна.

Звезда является известным филантропом и меценатом.  В ситуации с пандемией она также не осталась в стороне от мирового горя и лично пожертвовала ВОЗ миллион долларов на разработку вакцины от коронавирусной инфекции, — сообщает Культуромания.

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