Певица Мадонна призналась, что переболела коронавирусом

Мировая звезда – певица Мадонна, заявила о том, что переболела COVID-19. Коронавирус протекал у 61- летней женщины бессимптомно. О перенесённом заболевании звезда узнала после сдачи анализа на антитела.
Анализ проводится путём взятия у пациента биологического материала (венозной крови) и отличается от тестов на COVID-19, которые берутся из глотки и носа.
— Он у меня и у нескольких других участников шоу определенно был во время моих концертов в Париже более семи недель назад, — заявила Мадонна.
Звезда является известным филантропом и меценатом. В ситуации с пандемией она также не осталась в стороне от мирового горя и лично пожертвовала ВОЗ миллион долларов на разработку вакцины от коронавирусной инфекции, — сообщает Культуромания.
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