Названы сроки подачи документов на поступление в вузы

Стали известны сроки подачи документов в вузы и зачисления абитуриентов. Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, подать документы можно с 20 июня до 17 августа. Для электронной подачи документов необходимо получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.
Таким образом, подать документы на зачисление можно даже до сдачи ЕГЭ, сообщает РИА «Новости». Напомним, сдача ЕГЭ в этом году начнется 29 июня.
Зачисление в вузы начнётся с 17 августа.
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