Названа опасность неправильного ношения масок

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что использование масок при условии несоблюдения других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения. Об этом пишет РИА Новости.

«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», отметила эксперт.

Кроме того, Вуйнович призвала обращать внимание на то, чтобы маска не была мокрой. Также чтобы не стать источником инфекции, следует выбросить маску после двух часов использования.

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, когда они посещают места большого скопления людей. В помещении, в котором нет больных, носить маску не обязательно.

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