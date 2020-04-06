На создателя фейкового видео о коронавирусе заведут уголовное дело

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На 28-летнего жителя Уссурийска заведут уголовное дело из-за фейкового ролика о коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

Ранее мужчина, работающий на одном из заводов, снял видео, в котором рассказал о якобы массовом заражении COVID-19 среди работников предприятия. Позднее он пояснил, что ролик был шуткой, раскаялся и извинился за свой поступок. 

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ. Теперь же принято решение направить материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

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