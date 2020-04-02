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Минобрнауки дало рекомендации вузам

Министерство науки и высшего образования рекомендовало высшим учебным заведениям России возобновить учебный процесс. Об этом сообщает ТАСС.

Обучение студентов предлагается проводить дистанционно с понедельника, 6 апреля.

  • С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации, — привели в пресс-службе слова главы ведомства Валерия Фалькова.

Напомним также, что пока в России находятся на вынужденных каникулах из-за коронавируса и школьники. А с 4 апреля в Рязани будут закрыты детские сады

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