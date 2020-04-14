Минфин поддержал предложение о легализации онлайн-продажи алкоголя

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Министерство финансов России поддержало предложение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» о легализации продажи алкоголя через интернет. Об этом сказано в письме замглавы ведомства Алексея Сазанова президенту организации Александру Калинину, с которым ознакомились «Известия».

«Это помогло бы избавить людей от необходимости заказывать контрафактный алкоголь и суррогат у недобросовестных торговцев, в обход действующих норм законодательства. К сожалению, сегодня в интернете можно найти более 12 тыс. активных объявлений о доставке или продаже спиртного», — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его мнению, разрешить онлайн-торговлю алкоголем нужно было значительно раньше.

В то же время профессор РАНХиГС Елена Зарецкая уверена, что возможность покупать алкоголь онлайн буквально навязывает людям употребление спиртного во время самоизоляции. По ее мнению, снятие запрета окажет только негативное влияние на общество. Если упростить доступ россиян к алкоголю, уровень домашнего насилия только увеличится, отметила она.

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, был внесен Министерством финансов в конце 2019 года, но Минздрав и Роспотребнадзор до сих пор не позволили его принять. В документе предложено легализовать продажи спиртного в Сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в Сеть

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