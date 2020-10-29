В четверг, 29 октября, мэр Уфы Ульфат Мустафин умер от коронавируса, сообщает Mash.

По информации СМИ, у мужчины появились осложнения после заражения COVID-19.

Днем ранее РИА «Новости» сообщило, что Ульфат Мустафин заразился коронавирусом. Тогда глава Башкирии рассказал, что болезнь протекает тяжело из-за большого поражения легких. В общей сложности с пневмонией и COVID-19 чиновник боролся 35 дней, сообщает пресс-служба местной администрации.

реклама

Работать в администрации президента Башкортостана Мустафин начала в далеком 2003 году. Тогда он занимал должность начальника финансово-хозяйственного управления. До 2013 года он проработал во властных сферах, а после вернулся на прежнее место работы — в «Газпром».

Однако 29 октября 2018 года Ульфат Мустафин покинул должность замгендиректора городского филиала «Газпрома» и сел в кресло главы администрации.