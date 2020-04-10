Медсестра побывала в ОАЭ и заразила коронавирусом 34 человека

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В Ульяновской области 34 человека заразились коронавирусом после контакта с медсестрой, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Уточняется, что она вернулась в Россию 10 марта. При этом у женщины отсутствовали признаки ОРВИ. Вскоре она вышла на работу, не сообщив, что была за границей.

В дальнейшем у нее обнаружили коронавирус. Впоследствии 34 пациента, которые контактировали с медсестрой, заразились COVID-19. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего в Ульяновской области зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом, двое человек выздоровели.

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