Названа опасность коронавируса для сердечников

-

Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус может негативно влиять на работу сердца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале MedicalXpress.

Уточняется, что снижение сердечной функции наблюдается при тяжелом протекании болезни.

Выяснилось, что у зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы. Речь идет сердечной недостаточности и аритмии, которая может быть вызвана побочными эффектами принимаемых для лечения коронавирусной инфекции лекарств.

При этом исследователи не обнаружили точных данных о том, могут ли подобные препараты оказывать негативное воздействие на работу сердца. В связи с этим пациентам рекомендуется продолжать применять лекарства, если лечащий врач не дал иного указания.