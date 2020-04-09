Названа опасность коронавируса для сердечников

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Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус может негативно влиять на работу сердца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале MedicalXpress.

Уточняется, что снижение сердечной функции наблюдается при тяжелом протекании болезни.

Выяснилось, что у зараженных выявляются две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы. Речь идет сердечной недостаточности и аритмии, которая может быть вызвана побочными эффектами принимаемых для лечения коронавирусной инфекции лекарств.

При этом исследователи не обнаружили точных данных о том, могут ли подобные препараты оказывать негативное воздействие на работу сердца. В связи с этим пациентам рекомендуется продолжать применять лекарства, если лечащий врач не дал иного указания.

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