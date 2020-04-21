К новому учебному году дети могут остаться без канцтоваров

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Производители канцтоваров – 633 компании – обратились в правительство с просьбой включить в список товаров первой необходимости канцелярские товары, а также включить индустрию в список отраслей, которые получат антикризисную помощь в первую очередь. Письма направлены Президенту Владимиру Владимировичу Путину, премьеру Михаилу Владимировичу Мишустину, министру промышленности и торговли Денису Валентиновичу Мантурову, министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову, министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову. Поступил текст письма и в редакцию РИА «7 новостей».

Отрасль канцелярских товаров (товары для учебы, творчества и офиса) оценивается в 400 млрд. рублей с количеством работников более 200 000 человек. Предполагается, что за апрель-июнь 2020 года потери составят около 80 млрд. рублей, или 20% годовой выручки. Для половины производителей и канцелярских магазинов это будет означать закрытие и банкротство.

Проблемой является и закрытие магазинов канцтоваров. А это ведёт к просрочкам платежей в сторону производителей, которые остаются без основного канала сбыта.

В связи с этим ожидается дефицит таких товаров, как пластилин, краски, зеленые тетради и тетради 12-24 листа.