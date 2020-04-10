Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает эксперт

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Существует условие, при котором эпидемия коронавируса перейдет в разряд сезонных. Об этом рассказал генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, пишет РИА Новости.

По его словам, после завершения эпидемии новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции как классический сезонный вирус гриппа.

Чтобы это произошло, у 50-60 процентов населения Земли должен выработаться иммунитет. Максютов уточнил, что он может появиться за счет перенесенного заболевания или за счет вакцинации.