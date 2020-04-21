Вторник, 21 апреля, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Эксперты рассказали о росте продаж бытовой химии в России

7info 2

Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным снимком в платье

Новости мира
Известная модель Анастасия Квитко, которую часто называют «Русской Кардашьян», выложила в Инстаграме новые снимки. Фотографии вызвали широкий резонанс среди подписчиков девушки.
Узнать больше

Игрок «Салавата» поднял 70-килограммовую штангу одной рукой

Новости мира
Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Теему Хартикайнен показал, как тренируется во время самоизоляции. Спортсмен выложил видео своей тренировки в Инстаграме.
Узнать больше

Священник объяснил, как освятить дома крашеные яйца и куличи

Новости мира
Председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров объяснил, каким образом освятить крашеные яйца и куличи к Пасхе.
Узнать больше
-

В российской рознице с начала апреля продажи средств для мытья полов подскочили на 98%, влажные салфетки — на 51%, а мыло — на 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании Nielsen Россия, которая провела соответствующее исследование.

Продажи антисептиков продолжают увеличиваться на тысячи процентов. Наибольшим спросом пользуются влажные салфетки — в конце марта +294%, а к середине апреля — +164%.

В Nielsen отметили, что сначала россияне создавали запасы продуктов питания длительного хранения, а потом начали закупать средства для поддержания чистоты. Похожая ситуация и в других странах, затронутых COVID-19.

Опрос, проведенный компаний, свидетельствует о том, что после окончания пандемии коронавируса спрос на средства бытовой химии и санитайзеры может остаться на высоком уровне.

По итогам марта производители бытовой химии и товаров личной гигиены зафиксировали рост продаж в этих категориях на 15-20%, заявил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его словам, это создает неопределенность в плане производства, особенно когда некоторые регионы вводят пропускную систему для передвижения граждан и транспорта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Мойте с мылом: продажи бытовой химии резко выросли

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ребёнок выпал из окна

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, в Рязани ребёнок выпал из окна. Это произошло в посёлке Строитель на улице Качевской. После...
Узнать больше

Рязанские полицейские раскрыли ограбление супермаркета за час

Новости Рязани
В Рязани полицейские за час раскрыли ограбление супермаркета на улице Гоголя. Сотрудница магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный украл дорогостоящую...
Узнать больше

Библионочь в Рязани состоится в новом формате

Новости Рязани
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку «Библионочь – 2020» в Рязани на это состоится. В этом году ежегодная Всероссийская акция называется «Библионочь. Память...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирус выявлен у 33 детей

Коронавирус
По данным на вторник, 21 апреля, в Рязанской области выявлено 393 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. У 316 диагноз...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Коронавирус
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+