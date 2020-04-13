Эксперт рассказал, что ждет россиян после самоизоляции из-за COVID-19

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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн призвал не ждать ожидать резкого перехода к нормальной жизни в случае отмены режима самоизоляции 30 апреля. Об этом пишет НСН.

«Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — рассказал эксперт.

Альштейн отметил, что решение об отмене противоэпидемических мероприятий в конце апреля будет исходить из медико-биологической, экономической и политической ситуации. При этом вирусолог подчеркнул, что режим самоизоляции могут и продлить.

Он заключил, что эффект от ограничительных мер станет понятен к 30 апреля.