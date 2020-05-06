Эксперт объяснил, как можно заразиться коронавирусом сидя дома

-

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, как можно «подхватить» коронавирус на самоизоляции.

Сидя дома заразиться коронавирусом можно через тару, в которой курьеры перевозят еду и продукты. Особенно такой риск есть в случае, если сам доставщик заражён COVID-19, пишет РЕН ТВ.

Конечно, вероятность этого не очень высокая, но всё-таки она есть. Эксперт не исключает, что вирус может быть передан человек и через еду. Но при этом риск заражения абсолютно невелик, ведь фрукты и овощи моются, а большинство других продуктов подвергаются тепловой обработки.